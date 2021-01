Stand: 19.01.2021 05:43 Uhr Neuenkirchen: Ehepaar nach Löschversuch schwer verletzt

Bei dem Versuch, einen Brand in Neuenkirchen im Kreis Mecklenburgische Seenplatte zu löschen, ist ein Ehepaar schwer verletzt worden. In der Garage hatte es am Montagabend angefangen zu brennen, teilte die Polizei mit. Der 81-jährige Mann und seine acht Jahre jüngere Ehefrau versuchten, den Brand selbst zu löschen. Durch das Einatmen der Rauchgase verletzten sich beide schwer - sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. | 19.01.2021 05:29