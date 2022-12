Stand: 20.12.2022 05:58 Uhr Neuendorf: Brand in Stallgebäude - 40 Kälber gerettet

In Neuendorf bei Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) brennt derzeit ein Stallgebäude. Nach Angaben der Polizei lagerten in dem Stall mehr als 300 Heuballen. Außerdem waren dort 40 Kälber untergebracht. Alle Tiere konnten gerettet werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Seit Mitternacht sind mehr als 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Schaden wird auf 160.000 Euro geschätzt.

