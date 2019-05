Stand: 23.05.2019 15:24 Uhr

Neue Verordnung geplant: Bibern geht's ans Fell

Umweltminister Till Backhaus (SPD) will noch diesem Jahr ein schärferes Vorgehen in Mecklenburg-Vorpommern gegen den streng geschützten Biber auf den Weg bringen. Im Landtag wiederholte der SPD-Politiker, er werde eine eigene Landesverordnung vorlegen, um Biber im Einzelfall zu vertreiben oder auch zu töten.

Backhaus strebt einheitliches Vorgehen der Behörden an

Dies gelte für den Fall, dass die Nagetiere große Schäden anrichteten. "Wer Artenschutz will, muss auch Möglichkeiten der Bewirtschaftung schaffen", sagte Backhaus am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Andere Mittel im Konfliktfall seien unter anderem der Einbau von Dammdrainagen, sogenannter Bibertäuscher, der Rückbau von Biberdämmen sowie die Umzäunung gefährdeter Forstkulturen. Die Anti-Biber-Verordnung soll nicht in Naturschutzgebieten gelten. Ziel ist laut Backhaus ein einheitliches und konsequenteres Vorgehen der Umweltämter in den Landkreisen.

Biber-Bestand wächst und wächst

Der Biber-Bestand sei gut und über die zuletzt geschätzten 2.300 Tiere hinaus angewachsen, so Backhaus. Im Landtag sprachen Redner von bis zu 3.000 Tieren im Nordosten. Auf mehr als der Hälfte des Landesfläche gebe es Biberreviere, so Backhaus weiter. Die Schäden durch Überflutung von Agrarflächen oder Straßen sind laut Umweltministerium allein im vergangenen Jahr auf 500.000 Euro gestiegen.

Geteiltes Echo im Landesparlament

Die CDU-Abgeordnete Beate Schlupp begrüßte die geplante Regelung. Es gehe um einen praxistauglichen Umgang mit dem Biber - also auch um eine Tötung. Der AfD-Abgeordnete Ralph Weber meinte, der Staat sollte Biberschäden eher ausgleichen, anstatt ihn abschießen zu lassen.

