Neue Unterkunft für Geflüchtete in Greifswald geplant Stand: 09.02.2023 15:04 Uhr In der Innenstadt von Greifswald soll ein leerstehendes Hotel zur Flüchtlingsunterkunft umgewandelt werden. Mitte März sollen 160 Menschen einziehen können.

Viele Kreise und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern suchen aktuell nach zusätzlichen Unterkünften für Geflüchtete. In Greifswald rückt eine Lösung in greifbare Nähe. Von Mitte März an soll das derzeit leerstehende "Europa Hotel" zum Flüchtlingsheim umgewandelt werden. Das kündigten der Landrat von Vorpommern-Greifwald, Michael Sack (CDU), und Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) am Donnerstag an. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe der Uniklinik. Zahlreiche Geflüchtete wohnen derzeit in einer als Notunterkunft genutzten ehemaligen Grundschule im etwa 30 Kilometer entfernten Loitz. Sie sollen langfristig in der neuen Unterkunft in Greifswald wohnen. Bevor das Hotel als Unterkunft genutzt werden kann, müssen dort jedoch unter anderem die Elektrik überholt und der Brandschutz verbessert werden.

Landrat: Zentrale Unterbringung günstig für Geflüchtete

Mit anderthalb Kilometern Distanz zum Greifswalder Stadtzentrum liegt das "Europa Hotel" deutlich zentraler als die Notunterkunft in Loitz. Laut Landrat Sack hat das viele Vorteile. Es erleichtere den Neuankömmlingen den Zugang zu wichtigen Stellen wie Behörden, Ärzten und Integrationsvereinen. Der Landrat kündigte an, nach weiteren Flüchtlingsunterkünften im Landkreis zu suchen. Das "Europa Hotel" helfe vorerst, den Zustrom von Flüchtlingen zu bewältigen.

