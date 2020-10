Stand: 05.10.2020 07:24 Uhr Neue Tagesklinik für Schmerzpatienten in Rostock

In einer neuen Tagesklinik kümmern sich in Rostock Spezialisten um Schmerzpatienten, und zwar "multimodal", wie es heißt. Multimodal bedeutet, dass Spezialisten verschiedener Fachrichtungen zusammenarbeiten - und das schon von Anfang an. Wird ein Patient neu aufgenommen, stimmen sich Anästhesisten, Neurologen, Neurochirurgen, Orthopäden und andere Fachmediziner, aber auch Physio- und Ergotherapeuten ab, um so ein sinnvolles Behandlungsprogramm zu erstellen.

Die Tagesklinik ist zunächst ausgelegt für acht Patienten. Chronisch Schmerzgeplagte können sich über ihren Haus- bzw. einen Facharzt in die Tagesklinik überweisen lassen, oder diese auch selbst kontaktieren, hieß es. Mediziner hatten festgestellt, dass es im Bereich der Schmerztherapie zu wenig Angebote gibt - deshalb hat die Universitätsmedizin Rostock die Klinik gegründet. Studien zufolge leiden 17 Prozent der Menschen in Deutschland unter chronischen Schmerzen, die teilweise zu schweren Beeinträchtigungen der Lebensqualität führen.