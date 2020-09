Stand: 02.09.2020 06:03 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neue Schwedenfähre für Königslinie erwartet

Sassnitz erwartet heute eine neue Schwedenfähre. Im April hatte die schwedische Stena-Line die traditionelle Königslinie nach 111 Jahren eingestellt. Nun hat die Flensburger Förde-Reederei dafür gesorgt, dass in gut zwei Wochen Touristen und Urlauber wieder nach Schweden übersetzen können.

Überfahrt in Rekordzeit

Im Vergleich zur vorherigen Verbindung gibt es allerdings Änderungen: Das Schiff fährt nicht mehr Trelleborg, sondern Ystadt an. Zudem können keine Bahnwaggons mehr transportiert werden. Dafür dauert die Fahrt nur zweieinhalb Stunden. Die neue Linie wird damit zur schnellsten Fährverbindung zwischen Deutschland und Schweden. Insgesamt 700 Passagiere und über 200 Autos passen auf das Schiff.

Land mit 800.000 Euro an Bau beteiligt

Die Betreiber von der Flensburger Förde-Reederei setzen vor allem auf Touristen, die auf direktem Weg in die Urlaubsgebiete Südschwedens wollen. Das Land hatte sich an den Kosten für den Kauf der Schnellfähre und den Umbau der Hafenanlagen mit rund 800.000 Euro beteiligt. Die Arbeiten an den neuen Auffahrtrampen sollen in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Laut Fahrplan wird die neue Sassnitzer Schwedenfähre am 17. September erstmals in Richtung Ystadt starten.

