Neue Regeln zum Schulanfang nach den Herbstferien Stand: 09.10.2020 15:46 Uhr Schulkinder in MV, die in den Ferien in Risikogebieten waren, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. Außerdem muss am Montag ein ausgefülltes Formblatt vorgelegt werden.

Verschärfte Regeln infolge der Corona-Pandemie werden sich von Montag an in den Schulen und Klassenräumen in Mecklenburg-Vorpommern bemerkbar machen. Noch bevor die Schüler ihren Klassenraum betreten, müssen die Lehrer kontrollieren, ob sie überhaupt am Unterricht teilnehmen können.

Formblatt mit Fragen zum Gesundheitszustand

Dazu werden Formulare eingesammelt, die noch vor den Herbstferien an die Eltern der Schüler verteilt worden waren. Auf diesem Formblatt sollten die Eltern unterschreiben, dass ihr Kind gesund ist und keine Covid-Symptome wie Fieber oder Husten aufweist. Auf der Rückseite des Formblatts sollen sie bestätigen, dass sich ihr Kind in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem nationalen oder internationalen Corona-Risikogebiet aufgehalten hat. Für Deutschland bedeutet dies, dass das Kind in keinem Kreis oder keiner Stadt war, in dem in den vergangenen sieben Tagen die Zahl der Neuinfektionen höher als 50 pro 100.000 Einwohner war.

Wer im Risikogebiet war, darf nicht in die Schule

Dies ist seit einigen Tagen in etlichen Regionen Deutschlands der Fall - etwa in der Hauptstadt Berlin. Wenn der Schüler noch in Berlin war, als der Schwellenwert dort überschritten wurde - also am Donnerstagnachmittag (8. Oktober) -, dann darf er tatsächlich nicht zur Schule am Montag, sondern muss sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden und in Quarantäne begeben. Diese Eltern-Formulare sollten ernst genommen werden, denn es droht ein Bußgeld, sollten die Angaben nicht der Wahrheit entsprechen. Das müssen die Schulen den zuständigen Ämtern melden.

Ohne Zettel kein Zugang zum Unterricht

Schulkinder, die den Zettel am Montag nicht dabei haben, dürfen das Schulgebäude nicht betreten, wie die Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung im Land, Heike Walter, erklärt. "Die Schulkinder werden sich solange in einem Extra-Raum aufhalten müssen, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden, die vorher informiert wurden." Das dürfte vielen Schulen nicht leicht fallen. Denn eigentlich haben sie keine Lehrer für solche Aufsichten übrig, sondern brauchen alle dringend für den Unterricht in den Klassen.

Von Montag an: Lüften nach Vorschrift

Außerdem kommen von Montag auch noch einige verschärfte Hygieneregeln zum Tragen. So müssen die Klassenzimmer regelmäßig in kurzen Intervallen auch während des Unterrichts gelüftet werden - und zwar im 20-Minuten-Abstand jeweils drei bis fünf Minuten lang. Ein Unterrichtsraum, der nicht gelüftet werden kann, darf nicht benutzt werden. Während des Lüftens sollen die Schüler im Raum bleiben. In den Pausen, wenn die Schüler nicht mehr auf ihren Plätzen sind, soll quergelüftet werden - also mit Durchzug bei geöffneter Tür.

