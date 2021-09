Stand: 01.08.2019 13:59 Uhr Neue Polizisten in MV treten Dienst an

Im ganzen Land haben rund 120 neu ausgebildete Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst in den Revieren angetreten. Laut Innenministerium soll die Zahl nach weiteren Prüfungen noch auf 150 steigen. Insgesamt seien das 30 mehr Absolventen als im vergangenen Jahr. Laut Ministerium werden an der Fachhochschule in Güstrow derzeit deutlich mehr Anwärterinnen und Anwärter ausgebildet als altersbedingt aus der Landespolizei ausscheiden.

Mehr Stellen bei der Polizei geplant

Innerhalb der kommenden zwei Jahre soll die Personalstärke bei der Polizei um 400 auf 6.200 Planstellen erhöht werden. Die Besetzung aller Stellen wird den Angaben zufolge aufgrund der Vorlaufzeit durch Auswahl und Ausbildung der Polizisten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anzahl der jungen Menschen, die sich an der Fachhochschule zu Polizeibeamten ausbilden lassen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im vergangenen Jahr sind mit 340 so viele Polizeianwärterinnen und -anwärter vereidigt worden wie noch nie.

