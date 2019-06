Stand: 27.06.2019 21:26 Uhr

Neue Glutnester bei Lübtheen entzündet

Auf dem munitionsbelasteten Waldgebiet bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben sich am Donnerstagabend erneut Glutnester entzündet. Nach Angaben des Landkreises bestand keine akute Gefahr für die Bewohner in den Dörfern Volzrade und Jessenitz-Werk.

Löschpanzer ist wieder im Einsatz

Den Angaben zufolge kam es zum Teil zu dichter Rauchentwicklung. Durch die hohe Munitionsbelastung mussten die Einsatzkräfte laut Feuerwehr erneut Sicherheitsabstände von einem Kilometer einhalten und setzten deswegen auch wieder einen Löschpanzer ein. Die Arbeiten dauerten bis zum Einbruch der Dunkelheit an und sollen am Freitagmorgen fortgesetzt werden.

Brand auf Usedom gelöscht

In den vergangenen Tagen waren in Lübtheen und in Peenemünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf der Ostseeinsel Usedom Waldbrände ausgebrochen. Das Feuer auf Usedom konnten die Einsatzkräfte löschen. Dort war ein rund sieben Hektar großer Wald in Flammen aufgegangen. Auch dort handelte es sich um eine munitionsbelastete Fläche, die die Löscharbeiten der Einsatzkräfte erschwerten.

