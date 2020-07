Stand: 10.07.2020 05:55 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neue Corona-Verordnung gilt: Mehr Freiheiten in MV

In Mecklenburg-Vorpommern können sich die Menschen von heute an wieder ohne strenge Kontaktbeschränkungen treffen. Die Corona-bedingte Höchstgrenze für den öffentlichen Raum von zehn Personen gilt ab sofort nicht mehr. Dagegen bleibt es weiterhin bei der Einhaltung des Abstandsgebots und der Mund-Nasenschutz-Pflicht.

Mehr Besucher dürfen zu Veranstaltungen

Die heute in Kraft getretene neue Corona-Schutzverordnung des Landes erlaubt auch wieder mehr Besucher bei Veranstaltungen. In Innenräumen dürfen fortan 200 statt wie bisher 100 Personen zusammenkommen. Im Freien wird die Obergrenze von 300 auf 500 Personen angehoben. In Ausnahmefällen kann auch jeweils die doppelte Anzahl genehmigt werden. Gaststätten dürfen bis 2 Uhr nachts öffnen. Bislang galt Mitternacht als Sperrstunde. Bars, Clubs und Diskotheken bleiben weiterhin geschlossen.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Volle Betten im Harz und an der Nordsee NDR Info Die meisten niedersächsischen Tourismusverbände melden kurz vor Beginn der Sommerferien sehr gute Buchungszahlen - vor allem an der Küste und im Harz. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr Tagestouristen: In Reisebussen wieder nach MV Von heute an dürfen Tagestouristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern - allerdings nur in Reisebussen. Eine individuelle Anreise mit Auto und Bahn ohne Übernachtung ist weiter nicht erlaubt. mehr

Frühstücksbüffets in Hotels wieder erlaubt

In Hotels dürfen wieder Frühstücksbuffets aufgebaut werden, an denen sich die Gäste selbst bedienen. Mit Busreisegruppen dürfen erstmals seit März auch wieder Tagestouristen ins Land. Zudem fällt die Beschränkung weg, dass Reisebusse wegen des Abstandsgebots nur zum Teil besetzt werden dürfen. Das lässt auch einheimische Reiseanbieter auf eine Belebung des zuletzt völlig zusammengebrochenen Bustourismus hoffen. Individuelle Tagesreisen zu Stränden und Seen oder zu Sehenswürdigkeiten bleiben allerdings weiterhin untersagt. Urlaubsaufenthalte in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen sind seit Wochen schon wieder möglich und wurden auch sehr gut gebucht.

Zuschauer begrenzt bei Sportwettkämpfen erlaubt

In sämtlichen Sportarten sind fortan wieder Training und auch Wettkämpfe vor Zuschauern zugelassen. In Hallen dürfen es maximal 200, im Freien bis zu 500 Besucher sein. Auch dort kann aber auf Antrag die Zuschauerzahl erhöht werden. Die zum Schutz der besonders gefährdeten Bewohner verhängten restriktiven Besuchsbeschränkungen für Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen werden zum 13. Juli maßgeblich gelockert. Von Montag an sind dort wieder täglich Besuche möglich.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.07.2020 | 06:00 Uhr