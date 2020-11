Neue Corona-Testzentren öffnen in Rostock und Grevesmühlen Stand: 09.11.2020 07:37 Uhr In Rostock und Grevesmühlen eröffnen heute neue Corona-Testzentren. Wer sich testen lassen will, braucht dafür eine Überweisung vom Hausarzt oder vom Gesundheitsamt.

Von dieser Woche an wird die Hanse Messe in Rostock-Schmarl zum neuen Testzentrum. Die Stadt will damit gewappnet sein für Situationen, in denen in kurzer Zeit eine Vielzahl von Tests notwendig werden könnten, heißt es aus dem Rathaus. Gemeint ist beispielsweise der Fall, dass eine ganze Schule getestet werden muss. Darum gibt es auch die Möglichkeit, Abstriche über ein Drive-In-System zu durchzuführen - also direkt aus dem Auto heraus auf dem Parkplatz. Auch in dem ehemaligen Seminarzentrum am Ploggensee in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) eröffnet ein Corona-Testzentrum.

Überweisung von Hausarzt oder Gesundheitsamt nötig

Wer sich in den neuen Testzentren in Rostock oder Grevesmühlen testen lassen will, braucht dafür eine Überweisung vom Hausarzt oder vom Gesundheitsamt. Bei konkreten Symptomen werden die Kosten für den Corona-Test in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Ergebnisse sollen dann am Folgetag vorliegen. Wer positiv getestet wird, bekommt eine Mitteilung vom Gesundheitsamt.

