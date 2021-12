Neue Corona-Regeln in MV stoßen auf Kritik in der Kultur Stand: 08.12.2021 10:56 Uhr Die Kulturbranche reagiert mit Unverständnis auf die jüngsten Änderungen der Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern. Von Donnerstag (9. Dezember) an gilt: Wird eine Region auf der Corona-Ampel auf "rot plus" eingestuft, dürfen Fitnessstudios offen bleiben, Kulturstätten aber nicht.

Die neue Regelung würde sich nach jetzigem Stand für die Landkreise Mecklenburgische Seeplatte und Rostock auswirken. Dort gibt es über längere Zeit sehr hohe Corona-Zahlen und es droht eine Überlastung des Gesundheitswesens. "Wir finden es gut, dass Sport wieder möglich wird", sagte der Geschäftsführer des Kulturzentrums Alte Kachelofenfabrik in Neustrelitz, Martin Geyer. Dies diene der Gesunderhaltung der Menschen. Unverständlich sei ihm allerdings, warum die Kultur weiter geschlossen bleiben muss. "Die Kultur wird wieder als entbehrliche Sparte betrachtet."

Weitere Informationen Leichte Lockerungen bei hohen Corona-Infektionszahlen in MV Vom 9. Dezember ist Training im Vereinssport und in Fitnesstsudios auch dann möglich, wenn ein Landkreis länger als eine Woche im roten Bereich auf der Corona-Karte steht. mehr

Kulturbranche zweifelt am Sinn der Corona-Regeln

Die Leiterin des Neustrelitzer Kulturquartiers Dorothea Klein-Onnen schrieb in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Kulturministerin Bettina Martin (beide SPD), dass sich die Frage der Sinnhaftigkeit stelle. "Die jetzige Schließung des Museums oder die Einführung von 2G-Plus in der Stadtbibliothek verursacht vor allem Verärgerung und Unverständnis bei den Besucher*innen. Und auch uns fällt eine nachvollziehbare Erläuterung der Notwendigkeit dieser Maßnahmen schwer, wenn 100 Meter weiter ein buntes, G-freies, kommunikatives Treiben in Supermärkten und Drogerien herrscht", heißt es in dem Papier.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Schwächere Immun-Antwort von Impfstoffen gegen Omikron Erste Laborergebnisse der Virologin Sandra Ciesek deuten auf eine schwächere Abwehrreaktion gegen die neue Variante hin. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.12.2021 | 11:00 Uhr