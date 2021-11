Neue Corona-Regeln: Bildungsministerium will Sportunterricht aussetzen Stand: 22.11.2021 16:22 Uhr Landrat Tino Schomann (CDU) aus Nordwestmecklenburg und Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) standen bei NDR 1 Radio MV Rede und Antwort zu den neuen Corona-Vorschriften.

Der neue Maßnahmenkatalog gegen die Corona-Pandemie wirft erneut viele Fragen auf. Bundestag und Bundesrat haben sich in der vergangenen Woche auf ein neues Infektionsschutzgesetz geeinigt und schärfere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie vereinbart. Unter anderem sind Zugangsregelungen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgesehen. Eine entsprechende Verordnung liegt bislang nicht vor, diese soll laut Tino Schomann (CDU), Landrat von Nordwestmecklenburg, am Montag und Dienstag im Kabinett beraten und verabschiedet werden.

Oldenburg: Ausnahmen bei 3G-Regel in Bus und Bahn

Für Kinder bis sechs Jahre sowie Schülerinnen und Schüler wird die Testpflicht für den Schulbus und die Bahn für den Schulweg ausgesetzt. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) begründete dies unter anderem mit der Schulpflicht und den Tests, die Schülerinnen und Schüler bislang zwei Mal pro Woche durchführen. Diese Regelung gelte auch für Berufsschülerinnen und -schüler, die das 18. Lebensjahr bereits überschritten haben, aber in den berufsbildenden Schulen regelmäßig getestet werden.

Bildungsministerium prüft Ausweitung der Teststrategie für Schulen

Bereits in der vergangenen Woche hatten der Landeselternrat und die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) neben Luftfiltern an Schulen auch gefordert, an den Schulen engmaschiger zu testen - drei, statt bisher zwei Mal in der Woche. Oldenburg sagte gegenüber NDR 1 Radio MV, das Förderprogramm für Luftfilter und Co2-Ampeln für eine bessere Luftqualität soll fortgeführt werden. Bislang standen dafür zwei Millionen Euro aus dem MV-Schutzfond zur Verfügung. Anmeldungen der Schulträger seien weiterhin möglich, hieß es. Das Programm soll demnach um eine halbe Million Euro aufgestockt werden, so Oldenburg. Auch eine Ausweitung der Teststrategie für Schüler und Lehrende sei derzeit in Vorbereitung. Geplant sei unter anderem, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Impfstatus und häufiger zu testen.

Oldenburg: "Schulschließungen sind für uns gar kein Thema"

Möglichen Schulschließungen erteilte die Bildungsministerin eine Absage. "Schulschließungen sind für uns gar kein Thema", so Oldenburg. Allerdings "nicht um jeden Preis", im Vordergrund stehe der Schutz der Gesundheit, so Oldenburg weiter. Auch eine Aussetzung der allgemeinen Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler soll es laut Oldenburg nicht noch einmal geben. Ausgenomen sind demnach Lehrkräfte und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen von der Präsenzpflicht befreit sind und über digitale Plattformen wie "Itslearning" teilnehmen. Um Lehrkräfte zu entlasten, sollen in diesem Schuljahr die Vergleichsarbeiten ausfallen. Diese Vergleichsarbeiten werden seit 2004 in Deutsch und Mathematik, in den Jahrgangsstufen sechs und acht auch im Fach Englisch durchgeführt.

Bildungsministerium will Sportunterricht bis Weihnachten aussetzen

Auch die Schul-Corona-Verordnung, die am 2. Dezember ausläuft, soll in dieser Woche noch einmal auf den Prüfstand. Geplant sei unter anderem in der neuen Verordnung die Pflicht zur medizinische Maske zu verankern. Laut Oldenburg genügte bislang offenbar der einfache Mund-Nasenschutz. Um die Ausbreitung des Corona-Virus besser eindämmen zu können, berät die Landesregierung außerdem, den Sportunterricht bis etwa Weihnachten auszusetzen. Damit würde man laut Bildungsministerin auch einer entsprechenden Empfehlung von Bioinfomatiker und Berater der Landesregierung Prof. Lars Kaderali folgen. Der Forderung nach vorgezogenen Weihnachtsferien erteilte die Bildungsministerin zunächst eine Absage.

Landrat Schomann: 3G-Regel in Bus und Bahn "personeller Kraftakt"

Bei NDR 1 Radio MV bezeichnete Schomann die Umsetzung der auf Bundesebene beschlossenen verschärften Regeln wie die 3G-Pflicht in Bus und Bahn "als personellen Kraftakt". Man werde im ÖPNV entsprechende Schilder anbringen und stichprobenartig kontrollieren, "mehr ist aus personeller Sicht auch gar nicht möglich", so Schomann. Neben den Ausnahmen für Kidner bis sechs und schulpflichtige Kinder und junge Erwachsene gilt auch für Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen und einem entsprechendem ärztlichen Zertifikat eine Ausname von der Testpflicht.

3G-Regel am Arbeitsplatz: "Selbsttests reichen nicht aus"

Auch zur beschlossenen 3G-Regel am Arbeitsplatz, die voraussichtlich ab Mitte der Woche gelten soll, sind Fragen zur konkreten Umsetzung noch offen. Der Arbeitgeber ist dann verpflichtet, entsprechende Nachweise (geimpft, genesen, tagesaktuell getestet) zu kontrollieren und zu dokumentieren - sonst drohen Bußgelder. Fest steht, dass der sogenannte Bürgertest einmal pro Woche in den Testzentren und Apotheken kostenfrei in Anspruch genommen werden kann. Des Weiteren gelten weiterhin die Regeln für Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern zwei Tests pro Woche zur Verfügung zu stellen und das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen, wo dies vertretbar ist. Selbst durchgeführt reichten diese Tests allerdings nicht aus, diese müssen von einem geschulten Dritten durchgeführt werden. Denkbar ist, laut Schomann, dass entsprechend geschulte Mitarbeiter in den Behörden und Betrieben die Tests vornehmen und dokumentieren. Alle weiteren nötigen Tests seien demnach von den Arbeitnehmern selbst zu zahlen.