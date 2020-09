Stand: 21.09.2020 14:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neue Corona-Maßnahmen in MV

Mit einem Zehn-Punkte-Programm will die Landesregierung dem Herbst und Winter in Corona-Zeiten begegnen. Außerdem soll Winterwirtschaftsprogramm im Umfang von 100 Millionen Euro Betrieben mit Liquiditätsengpässen und der Veranstaltungsbranche helfen. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montagmittag nach Beratungen der Landesregierung mit Vertretern von Kommunen, der Wirtschaft und Sozialverbänden.

"Das Leben verlagert sich im Herbst von draußen nach drinnen"

"Mecklenburg-Vorpommern ist bisher am besten durch die Corona-Krise gekommen", sagte Schwesig. Aber zuletzt seien auch hierzulande die Zahlen wieder gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen gab es laut Schwesig 51 Neuinfektionen im Nordosten. Die Zahlen stiegen die dritte Woche in Folge. Experten berichteten von einer Altersverschiebung. "Seit den Sommerferien erkranken vor allem Jüngere." Da sich im Herbst das gesellschaftliche Leben von draußen nach drinnen verlagere, habe sich die Regierung auf das Zehn-Punkte-Programm verständigt.

Freiwilliges Fiebermessen an ausgewählten Schulen und Kitas

Dieses umfasst einige bereits gültige Maßnahmen und Empfehlungen wie etwa das Abstandsgebot, das Tragen der Schutzmaske, Hygienemaßnahmen sowie die Empfehlung zur Grippeschutzimpfung für Ältere und Risikopatienten. Neu ist dagegen ein Pilotvorhaben zum Fiebermessen für Kita- und Schulkinder. Dabei soll laut Schwesig erprobt werden, inwieweit das Fiebermessen der Kinder vor dem Beginn von Kita und Schule vor der Ausbreitung des Virus schützt. Diese Maßnahme ist freiwillig und soll nicht flächendeckend, sondern an ausgewählten Schulen und Kitas eingeführt werden. Dadurch sollen Kita- und Schulschließungen vermieden werden.

100 Millionen Euro für die Wirtschaft

Der Wirtschaft will das Land mit weiteren 100 Millionen unter die Arme greifen. Dieses Geld ist für das "Winterwirtschaftsprgramm" vorgesehen, mit denen insbesondere Betrieben mit Liquiditätsengpässen sowie der Veranstaltungsbranche geholfen werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.09.2020 | 14:00 Uhr