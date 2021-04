Stand: 06.04.2021 18:00 Uhr Neue Corona-Landesverordnung gilt auch für Museen

Die neue Corona-Landesverordnung, wonach Besucher nur mit negativem Corona-Test eingelassen werden können, gilt auch für die Museen in Mecklenburg-Vorpommern. Damit müssen Museen von den Besuchern Nachweise über einen entsprechenden Corona-Test verlangen oder aber Selbsttests vor Ort unter Aufsicht anbieten. Das könnten größere Häuser wie etwa das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund oder das Müritzeum in Waren womöglich leisten, sagte Steffen Stuth, der Vorsitzende des Museumsverbandes MV gegenüber NDR 1 Radio MV. Kleinere Museen aber könnten diesen Service weder logistisch noch finanziell anbieten. Zudem müssen die Inzidenzwerte in den Regionen ständig beobachtet werden und die Museen müssten sich darauf verlassen können, dass die Allgemeinverfügungen der Landkreise und kreisfreien Städte so schnell erlassen werden, dass die Museen eine Handlungsrichtlinie erhalten, erklärte Stuth. | 06.04.2021 18:00