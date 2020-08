Stand: 14.08.2020 19:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neue Corona-Fälle an zwei Schulen

In Mecklenburg-Vorpommern sind neue Corona-Fälle an zwei Schulen aufgetreten. Neben der Landeshauptstadt Schwerin ist der Kreis Nordwestmecklenburg betroffen. Dort wurde ein zwölfjähriges Kind an der Regionalschule Schönberg positiv getestet. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Das Kind habe sich vermutlich im familiären Umfeld angesteckt, hieß es. Für die fünften und sechsten Klassen der Schule wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. Davon betroffen sind 110 Kinder sowie sechs Lehrer und eine weitere Betreuerin. Die Schule bleibt geöffnet.

Schwerin: 42 Kontaktpersonen in Quarantäne

In Schwerin müssen 42 Menschen in Quarantäne. Sie hatten Kontakt zu einem positiv getesteten Schüler der Werner-von-Siemens-Schule. Der Unterricht an der Regionalschule könne am Montag weitergehen, weil die Schüler schon vorher entsprechend der Corona-Regeln getrennt wurden, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). Am Freitagmorgen hätten Mitarbeiter des Schweriner Gesundheitsamtes die Kontaktpersonen eines Siebtklässlers ermittelt, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Laut Schulleitung ist auch die Mutter des Schülers positiv getestet worden.

Corona-Tests am Wochenende

Die Mitschüler der Klasse und Schüler eines Sprachkurses sind jetzt in Quarantäne; außerdem Lehrer, die die siebte Klasse unterrichtet haben. Die Kontaktpersonen sollen am Wochenende getestet werden. Die Schüler anderer siebter und achter Klassen seien aber keine Kontaktpersonen ersten Grades und müssten deshalb nicht in Quarantäne, so Oberbürgermeister Badenschier.

Ludwigsluster Schule am Montag wieder offen

Nach weiteren negativen Testergebnissen aus Ludwigslust wird auch dort am Goethe-Gymnasium am Montag der Unterricht wieder aufgenommen. Die Schule war am Freitag vergangener Woche geschlossen worden und blieb diese Woche zu. Der vermeintliche Corona-Fall an der Grundschule in Graal-Müritz hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Das Probenmaterial des Kindes war stark mit biologischem Material einer anderen Person verunreinigt, hieß es vom Landratsamt des Kreises Rostock. Nach den nun erfolgten Negativ-Tests des Kindes und der Kontaktpersonen könne eine Sars-CoV-2-Infektion des Schulkindes ausgeschlossen werden. Die Schule konnte am Freitag wieder öffnen.

Keine weiteren Infektionen an Rostocker Schule

Nach den positiven Coronavirus-Tests bei vier Kindern einer Rostocker Familie ist an der Borwin-Schule bisher keine weitere Infektion nachgewiesen worden. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage von NDR 1 Radio MV am Freitag mit. Am Montag solle die Entscheidung zum weiteren Vorgehen getroffen werden. Nach den positiven Testergebnissen bei zwei Schülern der Borwin-Schule waren am vergangenen Sonntag insgesamt 67 Mitschüler und Lehrer für zwei Wochen in Quarantäne geschickt worden.

