Neue Containerfährlinien bringt Waren aus China nach Mukran Stand: 11.02.2022 16:50 Uhr Mit der Ankunft eines Container-Schiffs aus dem Raum St. Petersburg im Hafen Mukran auf Rügen ist eine weitere Verbindung der Neuen Seidenstraße gestartet.

Der Hafen Sassnitz-Mukran auf Rügen nimmt eine neue Containerlinie nach Ust Luga in der Nähe von St. Petersburg in Russland in Dienst. Am Freitagvormittag legte dazu die "Breb Xian" an und brachte Container aus der chinesischen Stadt Wuhan. Über die neue Verbindung sollen Waren aus China nach Europa transportiert werden.

Von Mukran Richtung Nord- und Westeuropa

Die Container kommen aus Wuhan in Zentralchina und fahren neun Tage durch Russland. In Ust Luga werden sie dann vom Zug auf ein Schiff der "Baltic Sea Bridge" umgeladen und kommen damit nach Mukran. Insgesamt sind die Waren 21 Tage unterwegs. Von Mukran geht es dann weiter innerhalb Deutschlands und nach Nord- und Westeuropa.

Strecke regelmäßig bedienen

Die neue Containerlinie ist Teil der Neuen Seidenstraße. Der Fährhafen Sassnitz will damit seine Drehkreuzfunktion im internationalen Frachtverkehr mit China stärken, denn die Nachfrage ist ungebrochen. Geplant ist, die neue Containerlinie einmal wöchentlich zu bedienen.

