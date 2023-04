Stand: 23.04.2023 19:46 Uhr Neue Bürgermeister für Malchow, Strasburg und Tessin

In Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte), Strasburg (Kreis Vorpommern-Greifswald) und Tessin (Kreis Rostock) sind am Sonntag neue Bürgermeister gewählt worden. In Malchow wurde Amtsinhaber Rene Putzer (parteilos) mit 61 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Zwei weitere Kandidaten standen zur Auswahl. In Strasburg ist die Nachfolge von Heike Hammermeister-Friese (CDU) noch unklar: Dort erreichte keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit. Die meisten Stimmen erhielten die Einzelbewerber Klemens Kowalski (parteilos) und Nico Jahnke (AfD). In Tessin strebt Amtsinhaberin Susanne Dräger (parteilos) als einzige Kandidatin ihre Wiederwahl an. Dort steht das Ergebnis noch aus (Stand: 19:45 Uhr).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.04.2023 | 20:00 Uhr