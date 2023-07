Stand: 24.07.2023 07:30 Uhr Neubukow: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf B105

Eine 73-jährige Fahrerin und ihr 79-jähriger Beifahrer sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der B105 vor Neubukow schwer verletzt worden. Sie prallten gegen einen Baum und wurden in dem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die beiden Insassen aus dem Fahrzeug befreien. Anschließend wurden die Verletzten in die Kliniken nach Rostock und Schwerin gebracht. Dabei ist auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen. Die B105 musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Warum die 73-jährige Frau von der Straße abgekommen war, ist bisher noch unklar. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.

