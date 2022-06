Stand: 03.06.2022 14:21 Uhr Neubukow: Schwerverletzte nach Traktor-Unfall

Bei einem Unfall mit einem Traktor nahe Neubukow (Landkreis Rostock) ist eine junge Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr die 24-Jährige mit ihrem Ackerschlepper am Freitag bei Kirch Mulsow frontal gegen einen Straßenbaum. Das landwirtschaftliche Fahrzeug war nach rechts von der Straße abgekommen. Die Frau kam ins Krankenhaus, am Traktor entstand Totalschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Wegen auslaufenden Treibstoffs musste das Umweltamt eingeschaltet werden. | 03.06.2022 14:20

