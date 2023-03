Stand: 17.03.2023 12:12 Uhr Neubukow: Polizeistation mit Steinen beworfen

Die teilweise verglaste Haupteingangstür der Polizeistation in Neubukow (Landkreis Rostock) ist vermutlich am Donnerstagabend oder in der Nacht zu Freitag von Unbekannten mit Steinen beworfen worden. Eine zweite Tür hinter der ersten sei dabei ebenso beschädigt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ins Gebäude seien der oder die Täter aber offenbar nicht gelangt. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, etwas beobachtet haben.

