Neubrandenburgs Oberbürgermeister Witt verlangt Aufklärung Stand: 26.10.2022 05:42 Uhr Die Stadtvertretung soll vor dem 775. Geburtstag einen Schlussstrich ziehen und Position zu bisher nicht belegten Vorwürfen gegen Oberbürgermeister Silvio Witt (Parteilos) beziehen.

von Thomas Köhler, NDR 1 Radio MV

Auf der Tagesordnung der Sitzung der Stadtvertretung Neubrandenburg wird im Dezember voraussichtlich ein Punkt stehen, der die Wellen in der Vier-Tore-Stadt wohl wieder höher schlagen lässt. Oberbürgermeister Silvio Witt hat angekündigt, die angebliche „Mobbing-Affäre“ im Rathaus zur Diskussion zu stellen. Diesen Entschluss gab Witt unmittelbar nach einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg bekannt. Diese hatte mitgeteilt, dass "in dem zum Nachteil von Oberbürgermeister Silvio Witt geführten Verfahren [...] von der Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen abgesehen“ wurde. Witt hatte Anzeige wegen übler Nachrede gestellt, nachdem ihm im April unmittelbar vor seiner Ernennung zum Oberbürgermeister in seiner zweiten Amtszeit in der Sitzung der Stadtvertretung vorgeworfen wurde, dass die Verwaltungsspitze im Rathaus Mitarbeiter mobben würde. Verlesen hatte diese Vorwürfe Tagungsleiterin Renate Klopsch (Fraktion Die Linke), die zugleich betont hatte, dass sie nur etwas vorlesen würde, dass ihr nicht namentlich bekannte Mitglieder der Stadtvertretung zugesandt hätten.

Einzelne Fraktionen gehen auf Distanz zu den Mobbing-Vorwürfen

Die Fraktionen der SPD und Grünen hatten sich sofort, die CDU/FDP-Fraktion später von den Anschuldigungen distanziert. Zugleich bestätigten mehr als 20 leitende Mitarbeiter des Rathauses schriftlich gegenüber der Stadtvertretung, dass ihnen nichts von Mobbing im Rathaus bekannt sei. Auch die nicht namentlich genannte Mitarbeiterin* des Rathauses, die betroffen gewesen sein soll, bestätigte den Ratsfrauen und -herren schriftlich, dass an den Behauptungen nichts Wahres dran sein würde.

Nachdem sich niemand zu den Vorwürfen bekannte, erstattete Witt Anzeige gegen Unbekannt. Da es nun keine juristischen Konsequenzen geben wird, verlangt Witt diese zum wiederholten Male vom politischen Raum: "Offenheit und Ehrlichkeit sind gerade in der Kommunalpolitik wichtige Pfeiler der Auseinandersetzung. Es ist bedauerlich, dass der oder die Autor*in der gegen mich erhobenen Vorwürfe, diese Offenheit nicht an den Tag legt und sich nicht zu erkennen gibt. Dies ist feige, unaufrichtig und schadet dem Ansehen der Stadtvertretung Neubrandenburg und des Amtes des Oberbürgermeisters. Ich werde nunmehr die Stadtvertretung als Kollektivorgan darum bitten, Stellung zu den gegen mich erhobenen Vorwürfen zu beziehen.“

Wer steckt hinter den Mobbing-Vorwürfen?

Neben Renate Klopsch hat auch die Fraktionsvorsitzende der Bürger für Neubrandenburg, Diana Kukh (Mitglied der CDU), öffentlich zurückgewiesen, dass die Vorwürfe aus ihrer Feder stammen würden. Beide werden neben einer weiteren Ratsfrau als mögliche Verfasserinnen mit vorgehaltener Hand unter den Stadtvertreter*innen gehandelt. Die dritte mögliche Autorin war dem Oberbürgermeister bereits 2020 in den Rücken gefallen, als es um die "Benischke Affäre“ ging, wie die Neubrandenburger Zeitung titelte.

Auf Antrag der Linken war Witts Antrag zur fristlosen Entlassung des Geschäftsführers der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft Neuwoges, Frank Benischke, mit Mehrheit von der Tagesordnung gestrichen worden. Der ehemalige SPD-Ratsherr Robert Northoff, jetzt Mitglied des Landtages, sprach danach von einer AfD-gestützten CDU- Linkskoalition. Inzwischen haben sich die Christdemokraten gespalten. Die Abtrünnigen gründeten die Fraktion Bürger für Neubrandenburg. Mit 24 von 43 Sitzen verfügen Linke gemeinsam mit den Fraktionen der AfD und Bürger für Neubrandenburg rein rechnerisch immer noch über ausreichend Stimmen für eine Neuauflage ihres vor zwei Jahren gezogenen "Jokers“.

Neubrandenburg lädt 2023 zum MV-Tag ein

Witt beabsichtigt offenbar trotzdem unter die "Mobbing-Affäre“ einen Schlussstrich ziehen zu wollen, ehe am 4. Januar Neubrandenburg sein 775. Gründungsjubliäum feiert. Im Jubiläumsjahr wird Neubrandenburg Gastgeber des MV-Tages sein. Eine zerstrittene Stadtvertretung und eine ungeklärte Mobbing-Affäre dürften kein gutes Licht auf die Gastgeberstadt werfen. Ob es Witt gelingt, diese Affäre zu einem versöhnlichen Ende zu bringen, dürfte vor allem von jenem Teil der Stadtvertretung abhängen, der ihm trotz seiner zuletzt mit rund 85 Prozent der Stimmen gewonnenen Wahl zum Oberbürgermeister sehr kritisch gegenübersteht. Die Demonstration dieser Macht bekam Witt bereits vor zwei Jahren zu spüren. Gegen Benischke hatte Witt damals Anzeige wegen Veruntreuung gestellt. Die Prüfung laufe noch, heißt es dazu von der Staatsanwaltschaft.

Justiz soll Kommunalpolitiker besser schützen

Was die nicht aufgenommenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Fall der üblen Nachrede betrifft, verweist das Büro des Neubrandenburger Oberbürgermeisters auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der "Künast-Entscheidung, 1 BvR 1073/20“, im dem ausgeführt wurde:

"Gegenüber einer auf die Person abzielenden, insbesondere öffentlichen Verächtlichmachung oder Hetze setzt die Verfassung allen Personen gegenüber äußerungsrechtliche Grenzen und nimmt hiervon Personen des öffentlichen Lebens und Amtsträgerinnen und Amtsträger nicht aus.[…] Denn eine Bereitschaft zur Mitwirkung in Staat und Gesellschaft kann nur erwartet werden, wenn für diejenigen, die sich engagieren und öffentlich einbringen, ein hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gewährleistet ist.“ Genau diese sieht Witt im Fall der geäußerten, aber nicht belegten Mobbing-Vorwürfe verletzt.

*Name der Redaktion bekannt

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.10.2022 | 06:30 Uhr