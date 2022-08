Stand: 16.08.2022 12:52 Uhr Neubrandenburgerin Claudine Vita im Diskus-EM-Finale

Die WM-Fünfte Claudine Vita vom SC Neubrandenburg startet am Abend im Diskus-Finale bei der Leichtathletik-EM in München. In der Qualifikation am Montag erreichte sie eine Weite von 63,51 Metern. Titelfavoritin ist die zweimalige Weltmeisterin Sandra Perkovic aus Kroatien Die ARD überträgt den Wettkampf. | 16.08.2022 12:51

