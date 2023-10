Stand: 11.10.2023 05:47 Uhr Neubrandenburger: Mutmaßlicher Schleuser festgenommen

Am Dienstagnachmittag haben Ermittler mehrere Geschäfts- und Privaträume von vietnamesischen Staatsbürgern in der Neubrandenburger Innenstadt durchsucht. Der Verdacht: Menschenhandel, Schleuserkriminalität und unerlaubter Aufenthalt in Deutschland. Ein 54-jähriger Vietnamese ist als möglicher Hauptbeschuldigter im Zusammenhang mit dem Verdacht des Menschenhandels in Polizeigewahrsam. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, illegal nach Deutschland eingereiste Vietnamesen ausgebeutet zu haben. In mehreren privaten Wohnungen des Verdächtigen wurden vietnamesische Staatsbürger gefunden.

