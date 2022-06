Stand: 19.06.2022 09:58 Uhr Neubrandenburg wird Gastgeber des MV-Tags 2023

Der Mecklenburg-Vorpommern-Tag soll - nach drei Absagen infolge der Corona-Pandemie - im kommenden Jahr in Neubrandenburg stattfinden. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Sonnabend mit. Der Anlass, den MV-Tag vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 in die Vier-Tore-Stadt zu vergeben, ist das 775. Stadtjubiläum. Im Jahr 2020 sollte der MV-Tag in Greifswald stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie zunächst auf 2021 und dann auf Mai 2022 als Fest in mehreren Orten entlang der Ostseeküste verschoben. Doch auch dieser Termin wurde abgesagt. | 19.06.2022 09:55