Neubrandenburg wählt Oberbürgermeister neu Stand: 16.01.2022 06:00 Uhr In Neubrandenburg entscheiden die Wählerinnen und Wähler heute über einen neuen Verwaltungschef. Kandidaten sind der amtierende Oberbürgermeister Silvio Witt und sein Herausforderer Gunar Mühle.

Rund 54.000 Wahlberechtigte sind heute in Neubrandenburg, der drittgrößten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, aufgerufen ihre Stimme für einen Oberbürgermeister abzugeben. Zur Abstimmung stehen zwei parteilose Kandidaten.

Witt strebt zweite Amtszeit an

Das ist zum einen Amtsinhaber Silvio Witt, 43 Jahre, und zum anderen sein Herausforderer Gunar Mühle, 58 Jahre alt. Witt kandidiert als Einzelbewerber, wird aber unterstützt von der SPD, der CDU und der FDP. Mühle wurden von der Partei die Linke nominiert. Witt gilt als Favorit und strebt eine zweite Amtszeit bis 2029 in der Vier-Tore-Stadt an. Mühle ist als sachkundiger Einwohner in der Stadtvertretung aktiv. Ganz oben auf Witts Agenda steht der Neubau einer Schwimhalle, die auch für den Leistungssport tauglich ist. Mühle setzt auf eine effizientere Führung der Verwaltung, an der es in der Stadtvertretung immer wieder Kritik gibt.

