Neubrandenburg und Stralsund: Auftakt für Ehrenamtsmessen in MV Stand: 15.04.2023 08:08 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern beginnen am Vormittag zum 16. Mal die Ehrenamtsmessen. Bis Mai können sich Bürgerinnen und Bürger auf fünf Veranstaltungen über die Arbeit von Initiativen, Vereinen und Verbänden informieren.

Zum ersten Mal seit Corona stellen sich Vereine, Hilfsorganisationen und Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern wieder bei Ehrenamtsmessen einem breiten Publikum vor. Ihr Ziel ist es, neue Mitstreiter zu werben. Die Organisatoren hoffen schon zum Auftakt auf viel Zuspruch. Zur offiziellen Eröffnung der Reihe in Neubrandenburg werden fast 50 Aussteller ihre Arbeit präsentieren, hieß es vom DRK-Landesverband. In Stralsund bietet eine Ehrenamtsmesse am selben Tag Foren und Informationen an Ständen - im Rathauskeller und auf dem Marktplatz.

Ehrenamtsmessen bundesweit einmalig

"Interessierte finden vor Ort eine große Vielfalt an Ausstellenden, die ganz deutlich zeigen, wie vielfältig das Engagement bei uns im Land ist", sagte Staatssekretärin Sylvia Grimm (SPD). Die Messen seien bundesweit einmalig und seit vielen Jahren eine wichtige Möglichkeit zur Vernetzung für Ehrenamtliche. Ziel der Ehrenamtsmessen sei, bürgerschaftliches Engagement stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und die Zusammenarbeit sowie die Vernetzung zwischen den Engagierten und den Vereinen zu stärken.

12.700 Menschen ehrenamtlich organisiert

Bis Anfang Mai folgen drei weitere Ehrenamtsmessen in Bad Doberan, Pasewalk und Wismar. Nach Angaben des Sozialministeriums sind Menschen aller Altersgruppen landesweit in rund 12.700 Vereinen, Selbsthilfegruppen und Zusammenschlüssen aktiv. Organisiert werden die Ehrenamtsmessen unter der Leitung des DRK-Landesverbandes. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport fördert die diesjährigen Veranstaltungen mit 25.000 Euro. Schirmherrin ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.04.2023 | 07:00 Uhr