Stand: 23.11.2021 07:45 Uhr Neubrandenburg: dokumentART startet unter 2G-Bedingungen

Mit dem mehrfach ausgezeichneten Film "Dear Future Children" von Franz Böhm startet heute in Neubrandenburg die 29. dokumentART. Wegen der Corona-Pandemie finden alle Veranstaltungen des internationalen Filmfests unter dem Motto "films and future" unter 2G-Bedingungen für Geimpfte und Genesene statt, wie eine Sprecherin sagte. Bis Sonnabend werden in Neubrandenburg 53 Dokumentar-, Animations- und Kurzspielfilme mit maximal 60 Minuten Länge gezeigt, die aus mehreren tausend Vorschlägen ausgewählt worden waren. | 23.11.2021 07:43