Stand: 05.05.2021 14:55 Uhr Neubrandenburg: Zeugensuche nach Fund eines toten Hundes

In einem Gebüsch am Mühlendamm in Neubrandenburg ist am 20. April ein toter Hund gefunden worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Spaziergängerin entdeckte abseits eines Trampelpfades eine lila-türkisfarbene Tasche, in der sich der tote Hund in einem blauen Müllsack befand. Sie verständigte einen Mitarbeiter des Tierschutzheimes. Es handelt sich um einen ausgewachsenen schwarzen Mischlingsrüden mit mittellangem, weichem Fell und stellenweise leichtem Braunschimmer. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht nach Zeugen. | 05.05.2021 14:55