Stand: 12.10.2021 07:34 Uhr Neubrandenburg: Wohnungsbrand mit zwei Schwerverletzten

Bei einem Wohnungsbrand in Neubrandenburg sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Auch ein Kleinkind wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht. Das Feuer war Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Oststadt ausgebrochen. Die Polizei geht vom Verdacht der schweren Brandstiftung aus. In der betroffenen Wohnung hielten sich eine 69- und eine 33-jährige Frau sowie deren elf Monate alte Tochter auf. | 12.10.2021 07:32