Stand: 07.09.2021 08:13 Uhr Neubrandenburg: Wohnung nach Brand nicht bewohnbar

Die Feuerwehr in Neubrandenburg musste am Montag zu einem Brand in der Oststadt ausrücken. Nach Angaben der Polizei war aufgrund eines technischen Defekts der Elektrokasten in einer Wohnung in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. | 07.09.2021 08:13