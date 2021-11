Stand: 09.11.2021 10:42 Uhr Neubrandenburg: Weniger Bootsmotoren gestohlen

An der Mecklenburgischen Seenplatte sind in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr bisher deutlich weniger Bootsmotoren und andere maritime Ausrüstungen gestohlen worden. Wie ein Sprecher der Polizei in Neubrandenburg am Dienstag sagte, wurden bislang 13 Diebstähle von Booten und aus Bootsschuppen aufgenommen, davon mehr als die Hälfte im Süden der Müritz rund um Röbel. Im gesamten vergangenem Jahr gab es 49 Diebstähle dieser Art. | 09.11.2021 10:37