Neubrandenburg: Weitere Automatenaufbrüche in der Region

Die Aufbruchserie bei Zigarettenautomaten in der Region Neubrandenburg geht weiter. Nun wurden zwei neue Fälle aus Groß Nemerow und Gnevkow (Mecklenburgische Seenplatte) gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte. Damit haben Unbekannte in der Region zwischen Demmin und Neustrelitz seit Dezember mindestens zwölf Automaten aufgebrochen oder ganz gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. | 04.01.2021 07:51