Neubrandenburg: Vier Verletzte nach Küchenbrand

Nach einem Küchenbrand sind in Neubrandenburg vier Menschen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer sei offenbar durch einen technischen Defekt an einem Herd ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach konnte der Brand schnell gelöscht werden, die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aber ist durch den Rauch aber stark beschädigt und vorerst unbewohnbar. Die beiden 70 beziehungsweise 72 Jahre alten Mieter der Wohnung und zwei 41 beziehungsweise 43 Jahre alte Nachbarn wurden im Klinikum Neubrandenburg medizinisch betreut.

