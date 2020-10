Stand: 23.10.2020 10:42 Uhr Neubrandenburg: Videoüberwachung öffentlicher Plätze möglich

Nach dem Willen der Stadtvertretung in Neubrandenburg können in der Stadt künftig Videokameras zur Überwachung öffentlicher Plätze und Straßen aufgestellt werden. Die Festlegung ist Teil eines Konzeptes für mehr Ordnung und Sicherheit. Allerdings will die Stadtvertretung über jede einzelne Kamera mit entscheiden. | 23.10.2020 10:41