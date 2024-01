Stand: 18.01.2024 19:10 Uhr Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Eine 29-jährige Frau überquerte mit ihrem zweijährigen Kind auf dem Arm die Demminer Straße. Dabei nutzte sie nicht die Fußgängerampel an der Kreuzung Demminer Straße und Usedomer Straße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein weißer Pkw in die Demminer Straße aus Richtung Reitbahnweg kommend in Richtung Innenstadt. Die Frau wurde mit ihrem Kind vom Pkw erfasst und beide wurden zu Boden geschleudert. Hierbei verletzte sich die Frau leicht und ihr Kind schwer. Mutter und Kind wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der unbekannte Fahrzeugführer des weißen Pkw setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß, ohne Anzuhalten, in Richtung Innenstadt fort.

