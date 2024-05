Stand: 14.05.2024 06:06 Uhr Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

In Neubrandenburg ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde und der mutmaßliche Verursacher flüchtete. Laut Polizei war der betroffene 14-Jährige mit einem E-Scooter auf der Lindenhofer Straße in Richtung Carlshöhe unterwegs. Ein Unbekannter habe den Jungen dann mit seinem schwarzen Auto erfasst, wodurch er stürzte und sich Hautabschürfungen zuzog. Der Schaden am E-Roller wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

