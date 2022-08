Stand: 11.08.2022 06:04 Uhr Neubrandenburg: Verfolgungsjagd mit 170 km/h und 1,7 Promille

Die Polizei in Neubrandenburg hat sich am Mittwochabend über eine Strecke von 25 Kilometern eine Verfolgungsjagd mit einem 55-Jährigen Autofahrer geliefert. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil der Fahrer auffällig und verkehrsgefährdend gefahren sein soll. Am Neubrandenburger Ortsausgang Richtung Woggersin gab ein Streifenwagen dem Fahrer Zeichen, dass er anhalten solle. Das tat er nicht, gab stattdessen Gas und raste los. Bei der Verfolgungsjagd fuhr er teilweise mit 170 Kilometern pro Stunde. Erst nach 25 Kilometern konnte der 55-Jährige in Wolde von mehreren Streifenwagen gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Der Mann musste noch vor Ort seinen Führerschein und Autoschlüssel abgeben. | 11.08.2022 06:04

