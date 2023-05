Stand: 11.05.2023 14:43 Uhr Neubrandenburg: Verdächtiger nach Messerattacke gefasst

Festgenommen, dann auf freien Fuß gesetzt und jetzt wieder verhaftet hat die Polizei einen Mann, der vor knapp drei Wochen einen 62-Jährigen in Neubrandenburg mit einem Messer attackiert hat. Der 23-jährige Eritreer wurde seit mehreren Tagen per Haftbefehl gesucht. Am Mittwochabend fassten ihn Polizisten in der Nähe von Hamm in Nordrhein-Westfalen. Sein Opfer konnte den Angriff am 21. April abwehren, war aber verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer war zunächst geflohen und wurde kurze Zeit später in einem Fluchtauto bei Usadel gestoppt. Nach der Feststellung der Personalien war er wieder freigelassen worden. Den Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft erst in der vergangenen Woche erwirkt.

