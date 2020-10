Stand: 27.10.2020 06:51 Uhr Neubrandenburg: Urteile zu Menschenraub erwartet

Am Landgericht Neubrandenburg soll heute der Prozess gegen zwei 21 und 19 Jahre alte Männer wegen erpresserischen Menschenraubes zu Ende gehen: Die Jugendstrafkammer will erst eine Zeugin hören, dann sind die Plädoyers beider Seiten geplant. Das Landgericht will den Prozess später mit Urteilen abschließen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Duo vor, eine 19-jährige Bekannte im März in die Wohnung des Jüngeren in Neubrandenburg gelockt und gefesselt zu haben, um von deren Familie 15.000 Euro zu erpressen. | 27.10.2020 06:51