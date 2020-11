Stand: 25.11.2020 05:09 Uhr Neubrandenburg: Urteil zu Totschlag in Pasewalk erwartet

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute das Urteil im Prozess wegen Totschlags gegen einen 31 Jahre alten Mann aus Pasewalk erwartet. Das Landgericht will zunächst noch einen Zeugen und den psychiatrischen Gutachter anhören. Nach den Plädoyers soll das Urteil am Nachmittag verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Mai 2020 einen 42-jährigen Bekannten vor einem Mehrfamilienhaus in Pasewalks Oststadt durch Messerstiche getötet zu haben. | 25.11.2020 05:06