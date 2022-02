Stand: 24.02.2022 06:25 Uhr Neubrandenburg: Urteil zu Messerattacke in Behindertenheim erwartet

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute das Urteil im Prozess um eine Messerattacke in einer Behinderteneinrichtung erwartet. Einer 38-jährigen Frau wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Sie soll einen Mitbewohner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Prozess wurde bisher unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, weil geprüft werden sollte, ob die Frau überhaupt schuldfähig ist und ob sie dauerhaft in ein psychiatrisches Haftkrankenhaus eingewiesen werden sollte. | 24.02.2022 06:23