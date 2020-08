Stand: 19.08.2020 07:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neubrandenburg: Urteil zu Handtaschen-Raubserie erwartet

Am Amtsgericht Neubrandenburg soll heute der Prozess um eine Handtaschen-Raubserie abgeschlossen werden. Das Gericht will noch einen Zeugen hören, der den Täter gesehen haben soll. Danach sollen die Plädoyers aller Seiten gehört und dann ein Urteil verkündet werden. Der 30-jährige Angeklagte soll im Frühjahr 2016 in Neubrandenburg mindestens drei ältere Frauen überfallen und dabei 176 Euro erbeutet haben. | 19.08.2020 07:33