Neubrandenburg: Urteil im Leonie-Prozess erwartet

Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will das Landgericht Neubrandenburg heute das Urteil über den angeklagten Stiefvater fällen. Die Staatsanwaltschaft hatte für den 28-Jährigen lebenslange Haft wegen Mordes, Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung von Schutzbefohlenen gefordert.

Gutachten benennt Todesursache

Zuvor lautete die Anklage Mord durch Unterlassen. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch nach dem Gutachten einer Rechtsmedizinerin von Mord zur Verdeckung einer Straftat aus. Der Stiefvater habe keine Hilfe geholt, weil er die Verletzungen Leonies und des kleinen Bruders vertuschen wollte, so der Staatsanwalt. Einen vom Stiefvater als Grund für den Tod genannten Treppensturz des Mädchens habe es nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht gegeben, hieß es.

Verteidigung hält an Treppensturz fest

Die Verteidigung weist die Mord-Darstellung der Anklage zurück. Der Anwalt des Angeklagten hält demnach an dem vom Angeklagten geschilderten Treppensturz mit Todesfolge fest. Aus Sicht der Verteidigung basiere der Prozess vor allem auf den Aussagen der Mutter, die als nicht glaubhaft eingeschätzt werden. Die Indizien für einen Mord halte der Anwalt für nicht ausreichend, demnach müsse der Angeklagte freigesprochen werden. Ein konkreter Antrag wurde nicht gestellt. Ob es sich um Mord oder um Körperverletzung mit Todesfolge handele, müsse nun das Schwurgericht entscheiden, hieß es.

Ermittlungen auch gegen die Mutter

Das Mädchen war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow gefunden worden. Laut Anklage soll der Stiefvater das sechsjährige Mädchen mehrfach so misshandelt haben, dass es starb. Eine Rechtsmedizinerin hatte festgestellt, dass Leonie und auch ihr damals zwei Jahre alte Bruder zahlreiche Knochenbrüche und andere Verletzungen hatten. Der Angeklagte hat die Vorwürfe in einer schriftlichen Erklärung bestritten. Gegen die Mutter laufen derzeit noch Ermittlungen. Geprüft wird, inwiefern sie eine Mitschuld an dem Tod des Mädchens trifft.

