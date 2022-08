Stand: 25.08.2022 17:57 Uhr Neubrandenburg: Unternehmer Günther Weber wird Ehrenbürger

Der Unternehmer Günther Weber wird der siebte Ehrenbürger der Stadt Neubrandenburg. Bisher tragen diese Ehrung ausschließlich Sportlerinnern und Sportler. Weber sei ein ausgezeichneter Unternehmer und ein herzlicher Mensch, so Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Weber spendete unter anderem die Orgel in der Konzertkirche für rund 2 Millionen Euro. Er beschäftigt in den Werken in Neubrandenburg und Groß Nemerow 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit produziert das Unternehmen vor allem Schneidemaschinen für die Lebensmittelindustrie. | 25.08.2022 17:57

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.08.2022 | 20:00 Uhr