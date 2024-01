Stand: 18.01.2024 19:00 Uhr Neubrandenburg: Unbekannter fährt Frau und Kind an und flieht

Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter in Neubrandenburg eine Frau und ihr zweijähriges Kind angefahren. Laut Polizei hatte die 29-Jährige Frau mit ihrem Kind auf dem Arm die Demminer Straße überquert, ohne die Fußgängerampel zu nutzen. Beide seien dann von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Das Kind sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich und die Mutter leicht verletzt worden. Beide wurden in eine Klinik gebracht. Der Unbekannte sei nach dem Zusammenstoß ohne Anzuhalten weiter in Richtung Innenstadt gefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

