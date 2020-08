Stand: 17.08.2020 12:56 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neubrandenburg: Unbekannte zerkratzen 35 Autos

Die Polizei in Neubrandenburg sucht Zeugen nach zahlreichen Beschädigungen von Autos. In der Nacht von Sonntag auf Montag zerkratzten unbekannte Täter Privatfahrzeuge und Autos auf dem Gelände von drei Autohäusern - unter anderem in der Neustrelitzer Straße und in der Woldegker Straße. Auch auf öffentlichen Parkplätzen in der Clara-Zetkin-Straße, Wilhelm-Külz-Straße und Petrosawodsker Straße wurden Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt waren es 35 Autos. Der Sachschaden wird auf mindestens 35.000 Euro geschätzt | 17.08.2020 12:55