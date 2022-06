Stand: 09.06.2022 17:10 Uhr Neubrandenburg: Unbekannte brechen in Einkaufscenter ein

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einkaufscenter in Neubrandenburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 2 Uhr in der Mirabellenstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Diebe Zutritt zu einer Apotheke und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich. Weiterhin wurde die Kasse einer Bäckerfiliale beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. | 09.06.2022 17:10