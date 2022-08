Stand: 10.08.2022 08:15 Uhr Neubrandenburg: Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED bis 2030

Die Straßenbeleuchtung in Neubrandenburg soll bis 2030 vollständig auf LED-Betrieb umgestellt werden. Die Stadtwerke rechnen dabei mit Kosten von rund sechs Millionen Euro. Bis Ende des Jahres soll das erste Viertel der etwa 8.000 Straßenlampen ausgewechselt sein. Laut einer Prioritätenliste kämen zuerst die Hauptverkehrsstraßen an die Reihe, anschließend die Wohngebiete, so eine Sprecherin der Stadtwerke. | 10.08.2022 08:13