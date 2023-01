Stand: 27.01.2023 08:14 Uhr Neubrandenburg: Ukrainischer Junge verirrt sich - Polizei hilft mit Übersetzer-App

Ein neunjähriger Junge hat sich am Donnerstag bei Neubrandenburg so verirrt, dass er von der Polizei zu seinen Eltern zurückgebracht werden musste. Problematisch war, dass das Kind, das zu einer ukrainischen Familie gehört, nur russisch spricht und kyrillische Schrift lesen kann, so ein Sprecher der Polizei. Die Beamten griffen das bei null Grad durchgefrorene Kind etwa elf Kilometer hinter Warlin an der A20-Abfahrt Neubrandenburg-Ost auf. Der Junge wollte auf eigene Faust einen Freund besuchen. Er habe sich nicht verständigen können, hieß es von der Polizei. Mithilfe einer Übersetzer-App und einer Dolmetscherin konnte der Fall aufgeklärt und das Kind schließlich den Eltern übergeben werden.

